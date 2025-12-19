Boavista lança campanha “Boavista Sempre” para garantir futuro do clube centenário

“A campanha é aberta a todos aqueles que acreditam que o Boavista é mais do que futebol: é história, identidade, resiliência e um pilar da comunidade”, destacou a direção axadrezada, em comunicado enviado à agência Lusa. A partir de 40 euros, adeptos, sócios e simpatizantes podem contribuir através do site oficial do clube, sendo apresentadas quatro modalidades de participação. A direção apela também ao envolvimento de parceiros e investidores para garantir um compromisso de longo prazo.





Fundado em 1903, o Boavista é um dos clubes mais emblemáticos do futebol português, conhecido pelo seu distintivo xadrez preto e branco e por conquistas históricas, como o título nacional de 2000/01, que quebrou a hegemonia dos “três grandes”. Ao longo das décadas, o clube construiu uma identidade própria, marcada pela combatividade e pela ligação à cidade do Porto.

Contudo, os últimos anos foram particularmente difíceis. Problemas financeiros, processos judiciais e a perda de competitividade levaram à insolvência e à ausência de uma equipa sénior desde outubro. Em novembro, a administradora de insolvência chegou a solicitar ao tribunal o fecho do clube, cuja liquidação já tinha sido aprovada dois meses antes, por estar a gerar prejuízos para a massa insolvente.





Acordo judicial evita encerramento

Na terça-feira, a proposta apresentada pelo Boavista foi aceite em assembleia de credores, permitindo que a instituição prossiga em atividade, sob o compromisso de cobrir o défice corrente da sua exploração. “Este acordo não constitui uma solução definitiva, mas representa um passo determinante para preservar a atividade do Boavista, assegurar a sua função social e criar condições para a construção de uma solução sustentável”, sublinhou a direção.





Atualmente, o clube detém 10% do capital social da SAD, que deveria disputar a II Liga em 2025/26. Sem equipa profissional desde o verão, foi relegado administrativamente para o principal escalão da Associação de Futebol do Porto, onde ocupa a 17.ª posição, jogando como anfitrião no Parque Desportivo de Ramalde, a 2,5 quilómetros do Estádio do Bessa.





Apelo à comunidade e ao país

“O Boavista precisa dos seus amigos, adeptos e sócios, tal como de todos aqueles que, mesmo não sendo boavisteiros, acreditam nos valores social, cultural e desportivo de um clube centenário”, reforçou a direção, apelando também ao envolvimento da comunidade desportiva e da sociedade em geral na preservação de “um património com impacto nacional e projeção internacional”.





“O Boavista é um monumento vivo, que foi erguido por gerações de pessoas que nunca desistiram. Um clube que sobreviveu a momentos particularmente exigentes e que está pronto para se erguer de novo, mantendo-se fiel aos seus valores e identidade”, concluiu a direção.