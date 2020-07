Boavista negoceia venda da SAD ao proprietário do FC Lille

A informação foi prestada à agência Lusa pelo departamento de comunicação axadrezado, numa breve nota, em que começa por frisar que "as negociações em curso não têm associação ao Lille”, o qual ocupava o quarto lugar do campeonato da primeira divisão do seu país quando a prova foi dada por concluída em 30 de abril, devido à pandemia de covid-19.



"Muito menos está previsto sermos um clube satélite. Existe sim um acordo que prevê a exclusividade negocial da maioria do capital social da SAD com o grupo liderado por Gerard Lopez" nos próximos seis meses, salienta ainda o Boavista.



A informação recorda que a possibilidade da entrada de um investidor no capital da SAD boavisteira já tinha sido "exposta e aceite pelos associados" em assembleia geral do Boavista Futebol Clube, "principal acionista da Boavista SAD".



Essa possibilidade foi pela primeira vez admitida e apresentada aos sócios axadrezados pelo anterior presidente do Boavista, João Loureiro, que foi, entretanto, substituído no cargo por Vítor Murta.



"O Boavista vê com bons olhos a possível aquisição (da SAD) pelo bom trabalho levado a cabo pelo grupo em questão no Lille. Contudo, a concretizar-se os associados serão auscultados adequadamente", termina a nota.