Boavista resolve bloqueio da FIFA e inscreve jogadores

Os "axadrezados" deixaram de constar na lista de clubes sujeitos a proibições de registo por parte do organismo regulador mundial da modalidade, após terem iniciado o dia com três processos ativos, devido a dívidas, mas longe do máximo de 39 atingido no final de 2024.



Horas depois, o sítio oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou as inscrições de Tomás Vaclík, Osman Kakay, Sidoine Fogning, Layvin Kurzawa, Marco van Ginkel e Moussa Koné, que estavam sem contrato desde o início da época, têm feito parte dos últimos treinos do Boavista e poderiam ser registados até ao final de fevereiro.



Os seis reforços ficam formalmente ao dispor do treinador angolano Lito Vidigal, que foi oficializado na segunda-feira como sucessor do italiano Cristiano Bacci e regressou ao Boavista pouco mais de cinco anos depois, numa altura em que a equipa ocupa a 18.ª e última posição da I Liga, com 12 pontos, seis abaixo da zona de permanência direta e a cinco da vaga de acesso ao play-off, e vem de seis derrotas e 11 encontros sem vencer.



Os seis reforços ainda não foram oficializados pelo Boavista, mas poderão estrear-se na receção ao Estrela da Amadora, 16.º e antepenúltimo classificado, na abertura da 22.ª jornada da I Liga, agendada para sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Bessa, no Porto.