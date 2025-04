Boavista treina no Bessa e vende bilhetes para jogo com Sporting na loja do clube

Fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que a equipa orientada pelo anglo-escocês Stuart Baxter trabalhou de manhã no recinto contíguo ao Bessa, apesar de o espaço estar há quase uma semana sem eletricidade, por causa de uma dívida ao fornecedor do clube, responsável pela manutenção do espaço.



Esse cenário levou ao encerramento das bilheteiras do estádio e atrasou o início da venda de ingressos para o jogo de domingo, com a SAD, administradora do futebol profissional do Boavista, a disponibilizá-los a partir do final da manhã na loja do clube, a cerca de 200 metros do Bessa.



Na segunda-feira, após dois dias de folga, as ‘panteras’ tinham começado a preparar a receção ao campeão nacional e líder Sporting em Esmoriz, freguesia do concelho de Ovar localizada a quase 30 quilómetros do Porto, face à ausência de energia elétrica no Bessa.



O problema perdura desde 16 de abril, dois dias antes do triunfo do Boavista na visita ao Farense (1-0), num encontro da 30.ª jornada entre os dois últimos classificados da I Liga.



Contactada pela agência Lusa, a direção do clube do Bessa não quis comentar o assunto.



A receção do Boavista ao Sporting, da 31.ª ronda, está prevista para domingo, às 20:30, mas poderá ficar em risco se a dívida ao fornecedor não for liquidada pelo clube em tempo útil.



As 'panteras' estão em zona de despromoção direta, na 17.ª e penúltima posição, com os mesmos 21 pontos do Farense, a cinco da zona de manutenção e a três da vaga de play-off, enquanto os 'leões' seguem na frente, em igualdade com o Benfica, ambos com 72.