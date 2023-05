Boavista troca xadrez por camisola dos 120 anos do clube

”, lê-se numa nota do emblema do Bessa, que vai fazer 120 anos em 1 de agosto.Com “”, dispersos numa camisola e em meias negras e num calção branco, o equipamento foi revelado na Casa Museu Fernando de Castro, no Porto, e será estreado no último jogo do Boavista no seu recinto em 2022/23.Os "axadrezados", que seguem na 11.ª posição, com 40 pontos, recebem o Sporting de Braga, terceiro, com 74, no sábado, às 18h00, no Estádio do Bessa, em duelo da 33.ª e penúltima ronda da I Liga, sob arbitragem de Nuno Almeida.