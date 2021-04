Boavista vai recorrer dos castigos a Fary e Jorge Couto

”, manifestou fonte da SAD dos "axadrezados", numa nota enviada à agência Lusa.O organismo disciplinar federativo aplicou uma suspensão por 15 dias e uma multa de 3.507 euros ao treinador-adjuntoporno empate caseiro com o Rio Ave (3-3), no passado sábado, da 26.ª jornada da I Liga.Já o senegalês Fary Faye, recebeu 21 dias de suspensão e 2.104 euros de coima, tendo em conta que “” à confusão gerada entre elementos dos dois clubes em pleno relvado nos instantes finais.Aos 90+4 minutos, o treinador do Rio Ave,, ergueu o dedo do meio de cada mão em direção ao banco de suplentes dos "axadrezados", enquanto festejava o terceiro golo dos vila-condenses, que valeu um ponto na visita ao Estádio do Bessa.Esse gesto obsceno valeupor parte do CD da FPF, que obrigou o Boavista a pagar 842 euros pelo “comportamento incorreto dos apanha-bolas”, ao terem “demorado excessivamente” na reposição do esférico em dois momentos da segunda parte, com o “objetivo claro de retardar o recomeço de jogo”.A nível de jogadores, o guarda-redes Léo Vieira foi expulso aquando dos festejos do terceiro golo do Rio Ave e cumprirá um jogo de suspensão, uma vez que “saiu do seu banco de suplentes, provocando um conflito generalizado com a equipa adversária”.

O CD da FPF decidiu abrir um processo de inquérito ao encontro entre Boavista e Rio Ave, na sequência de Miguel Cardoso ter relatado situações de insultos e agressões a seguir ao apito final, em acusações desmentidas “categoricamente” pelos portuenses.