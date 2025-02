Botafogo avança para contratação do treinador Vasco Matos do Santa Clara

De acordo as mesmas fontes, o atual campeão brasileiro já aceitou pagar a cláusula de rescisão no valor de um milhão de euros e encontra-se a ultimar as negociações com o técnico de 44 anos.



A oficialização da transferência está pendente da conclusão das negociações e do pagamento daquela cláusula.



Em julho de 2024, o treinador, que ainda orientou o treino desta manhã do Santa Clara, renovou o vínculo com o emblema açoriano até junho de 2026.



Vasco Matos assumiu o comando técnico do Santa Clara na época 2023/24, após a descida de divisão do clube, tendo conquistado o título de campeão da II Liga e carimbado o regresso dos ‘encarnados’ de Ponta Delgada ao principal escalão do futebol nacional.



Atualmente, o Santa Clara ocupa o quinto lugar da I Liga com 38 pontos, a melhor classificação de sempre do clube à 22.ª jornada.



O treinador chegou ao Santa Clara depois de três épocas como treinador adjunto do Casa Pia, contando, ainda, com passagens pelo Alverca (treinador principal), Vilafranquense (como principal e adjunto) e Leixões (treinador adjunto).



O Botafogo é o atual campeão brasileiro e detentor da Taça Libertadores, títulos que conquistou sob o comando do treinador português Artur Jorge.