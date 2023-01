Braga à espreita

No Minho, perante o atual oitavo classificado da prova, os bracarenses vão tentar somar a quarta vitória seguida no campeonato e ficar provisoriamente a três pontos do emblema lisboeta.



Um triunfo coloca também pressão sobre o FC Porto, terceiro a um ponto dos minhotos (recebe no domingo o Famalicão), e Sporting, quarto a seis, sobretudo nas contas pelos lugares de acesso direto à Liga dos Campeões.



Caso consiga bater o Boavista, o Sporting de Braga fica a torcer por um ‘tropeção’ do Benfica no dérbi com o Sporting, na Luz, e assim continuar na luta por um inédito título nacional.



Por seu lado, o Boavista, que aparece com uns confortáveis oito pontos acima da zona de despromoção, vem de um triunfo caseiro sobre o Gil Vicente (1-0), que colocou fim a uma série de seis jogos sem vencer na I Liga.



O duelo está agendado para as 20:30.



Também hoje, o Rio Ave (10.º) joga em Vila do Conde com o lanterna-vermelha Paços de Ferreira e o Vizela (12.º) recebe o Marítimo, penúltimo posicionado.



A ronda arrancou na sexta-feira com o Santa Clara, na estreia do técnico Jorge Simão, a empatar a zero na visita ao Portimonense.



Programa da 16.ª jornada:



- Sexta-feira, 13 jan:



Portimonense - Santa Clara, 0-0



- Sábado, 14 jan:



Vizela – Marítimo, 15:30.



Rio Ave - Paços de Ferreira, 18:00.



Sporting de Braga – Boavista, 20:30.



- Domingo, 15 jan:



Desportivo de Chaves - Arouca, 15:30.



Benfica - Sporting, 18:00.



FC Porto - Famalicão, 20:30.



- Segunda-feira, 16 jan:



Estoril Praia - Casa Pia, 19:00.



Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 21:15.