Braga. Carvalhal espera adversário forte

O Benfica ainda pode ser campeão se fizer melhor resultado do que o Sporting nesta última jornada, mas Carlos Carvalhal disse que o Sporting de Braga “não tem nada a ver com isso”.”, disse na conferência de imprensa de antevisão.Carlos Carvalhal deixou elogios a Bruno Lage e à sua equipa técnica, considerando-a “muito estratégica”, mas notou que a ambição de vencer é “proporcional à dificuldade” que antevê e que “era merecido esta equipa terminar com uma vitória”.Para Carlos Carvalhal, “”.Sporting de Braga, quarto classificado, com 65 pontos, e Benfica, segundo, com 79, defrontam-se a partir das 18h00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira.