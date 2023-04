Braga defronta Casa Pia a pensar no 2.º lugar da Liga

Os minhotos, terceiros classificados, com menos dois pontos do que o campeão nacional, podem também reduzir de seis para três pontos o atraso para o líder Benfica, que não ganha há quatro jogos, incluindo dois para a Liga dos Campeões, na qual foi eliminado pelo Inter Milão nos quartos de final.Uma vitória sobre o Casa Pia, que chegou a ocupar os lugares europeus, mas ocupa agora um tranquilo nono lugar, permitirá também ao Sporting de Braga aumentar a vantagem sobre o Sporting, quarto colocado, a sete pontos de distância, na luta pela última posição de possível acesso à "Champions" da próxima época.

Entre os casapianos Léo Natel e Kiki Silva estão lesionados. Também os bracarenses têm Nuno Sequeira em dúvida e André Castro afastado por lesão.

Os "arsenalistas" enfrentam o desafio com a ambição em alta.

Pressionados, ou não, pelo resultado dos "arsenalistas", Benfica e FC Porto entram em ação no fim de semana: os portuenses visitam no sábado o Paços de Ferreira, penúltimo posicionado, e os lisboetas recebem no domingo o Estoril Praia, 15.ª e primeira equipa acima da "zona vermelha".O Sporting, que na quinta-feira foi eliminado pela Juventus na Liga Europa, apenas defronta na segunda-feira o Vitória de Guimarães, sexto classificado, na partida de encerramento da ronda.