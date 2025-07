Braga ganha no tempo útil de jogo em 2024/25

Em comunincado, o organismo refere que o Sporting de Braga destacou-se "com uma média de 57,91% de tempo útil, o que corresponde a 56 minutos e 59 segundos por jogo”.



Os bracarenses terminaram o campeonato em quarto lugar, atrás do campeão Sporting, do vice Benfica, e do FC Porto.



Na II Liga, a distinção pertenceu ao Feirense, que terminou a divisão secundária em oitavo lugar.



“O CD Feirense conquistou o galardão com uma média de 54,85% de tempo útil, traduzida em 54 minutos e 14 segundos de jogo por encontro”, assinalou a LPFP.



De acordo com o organismo, “a distinção visa incentivar comportamentos que elevem a competitividade e atratividade das competições profissionais”.