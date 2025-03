Braga tenta manter-se `colado` ao FC Porto

O Sporting de Braga chegou a esta ronda no quarto posto, com 47 pontos e em igualdade com o FC Porto, terceiro, mas os ‘dragões’ isolaram-se no sábado à condição, após vencerem no terreno do Arouca, por 2-0.



No último jogo do dia, às 20:30, a equipa de Carlos Carvalhal, que foi eliminada nos quartos de final da Taça de Portugal durante a semana, frente ao Benfica (1-0), visita o Rio Ave, 10.º classificado, com 26 pontos, seis acima da zona de despromoção.



Horas antes, às 15:30, o Santa Clara pode reforçar o quinto lugar no Bessa, perante o lanterna-vermelha Boavista, depois do desaire de sábado do Casa Pia em Guimarães perante o Vitória (1-0).



Em caso de triunfo, os açorianos passam a ter seis pontos de vantagem no quinto posto.



Também às 15:30, o Moreirense, 12.º, estreia o novo treinador Cristiano Bacci na receção ao Estrela da Amadora, 15.º. O técnico italiano, que esta temporada já comandou o Boavista, rendeu durante a semana o despedido Cesar Peixoto.