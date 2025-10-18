Futebol Nacional
Taça de Portugal
Braga vence em Bragança pela margem mínima na Taça de Portugal
O Sporting de Braga qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal ao vencer por tangencial 1-0 no reduto do Bragança, do quarto escalão, com um golo sobre o final.
O tento da vitória dos bracarenses, que já ganharam a prova em três ocasiões, foi apontado pelo capitão Ricardo Horta, que entrou ao intervalo e decidiu o jogo aos 84 minutos.
Os bracarenses assumiram o comando do jogo desde o início, mas encontraram pela frente uma equipa de Bragança bem organizada na sua linha defensiva, que complicou a vida dos minhotos.
O primeiro sinal de perigo para a baliza do Bragança aconteceu aos sete minutos, por intermédio de Sandro Vidigal, mas o intervalo chegou com uma igualdade a zero.
Com o ‘nulo’ no marcador, o treinador do Sporting Braga fez três alterações ao intervalo, fazendo entrar Leonardo Lelo, Lagerbielke e Ricardo Horta, para, aos 56, lançar Zalazar, e, aos 74, apostar em Fran Navarro.
Aos 84 minutos, acabou por ser Ricardo Horta a marcar o único golo do encontro, com um remate rasteiro, à entrada da área, que fez a bola entrar junto ao poste esquerdo, depois de um amortecimento de Fran Navarro, servido por Leonardo Lelo.
Na parte final, o Bragança não baixou os braços e ainda tentou chegar à igualdade, sendo que acabou por ficar reduzido a 10 unidades, por expulsão de Rúben, já nos descontos.
O Sporting de Braga, mesmo com dificuldades, acabou por conseguir segurar o triunfo, numa histórica tarde de futebol que fez vibrar o Estádio Municipal de Bragança, em Trás-os-Montes.
Jogo no Estádio Municipal de Bragança.
Bragança – Sporting de Braga, 0-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
0-1, Ricardo Horta, 84 minutos.
Equipas:
- Bragança: João Júnior, Jorge Passos, Eddy, Nahuel Machado, Didier Mosquera, Diego Parani (Estagana, 73), Pipo, Nuno (Patchú, 63), Fabien Capelo, Danny Pires e Carlos Ferreira (Rúben, 73).
(Suplentes: Zé Pedro, Rafael, Baboucar, Rúben, Diogo, Estanga, Patchú, Trigo e Baio).
Treinador: André Irulegui
- Sporting de Braga: Tiago Sá, Víctor Gómez, Nuno Matos (Leonardo Lelo, 46), Grillitsch (Lagerbielke, 46), Arrey-Mbi, Sandro Vidigal, João Moutinho, Gorby (Fran Navarro, 74), Dorgeles (Ricardo Horta 46), El-Ouazzani e Pau Víctor (Zalazar, 56).
(Suplentes: Bellrrouch, Leonardo Lelo, Zalazar, Lagerbilke, Ricardo Horta, Fran Navarro, Yanis da Rocha, Diego e Gabri Martínez).
Treinador: Carlos Vicens.
Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).
Ação disciplinar: Cartão Amarelo para Fabien Cepelo (39). Cartão vermelho direto para Rúben (90+2).
Assistência: Cerca de 4.500 espetadores.
