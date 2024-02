Braga visita o Boavista a pensar no 3.º lugar da I Liga

Na "ressaca" da eliminação na Liga Europa, perante o Qarabag, os bracarenses, com 43 pontos, vão tentar capitalizar o desaire do Vitória de Guimarães (41) no sábado e afastarem-se ainda mais do rival minhoto, quinto colocado.Em caso de triunfo no encontro que se inicia às 20h15, no Estádio do Bessa Séc. XXI, com arbitragem de Gustavo Correia os "arsenalistas" reduzem igualmente a margem para o FC Porto, terceiro colocado, com 49 pontos, que, no domingo, cedeu um empate na visita ao Gil Vicente.Já o Boavista, que tem apenas três vitórias em casa esta época, vem de um desaire no reduto do Desportivo de Chaves e, se surpreender o Sporting de Braga, poderá mesmo ‘escalar’ até ao oitavo posto da competição.





Na antevisão ao jogo, Ricardo Paiva sublinhou o "relaxamento inconsciente" da sua equipa na deslocação a Trás os Montes como o grande patrocinador do resultado menos positivo, algo que, segundo o técnico axadrezado, foi alvo de «análise» entre o grupo de trabalho.





À espera de um Braga "forte e capaz de criar dificuldades longo dos 90'", Ricardo Paiva desvalorizou a recente desilusão europeia dos pupilos de Artur Jorge, preferindo frisar a "concentração" a que os guerreiros do Minho vão obrigar a sua equipa a ter.





Sem os lesionados Augusto Dabó, Luís Santos, César e Luís Henrique, além do castigado, Pedro Malheiro, a "pantera" tem como boas notícias a inclusão de Bruno Onyemaechi e Chidozie, ainda que não seja líquida a utilização dos internacionais nigerianos.





Sem o lateral internacional sub-21 português, Salvador Agra deverá recuar para o lado destro da linha defensiva, o que deve promover o ingresso de Masaki Watai no tridente de apoio a Bozeník.





Do lado do Braga, o treinador Artur Jorge, apontou para o objetivo de angariar a terceira vitória consecutiva, admitindo que, além da eliminação da Liga Europa, a deslocação ao Azerbaijão teve impacto na recuperação física dos jogadores.