Brasil é o país mais representado entre estrangeiros na I Liga

Nas primeiras 11 jornadas do primeiro escalão do futebol português, jogadores de 68 nacionalidades estiveram nas fichas de jogo, o segundo valor mais alto desde 2020/21, ano desde o qual a Liga de clubes apresenta números, apenas superado pelas 72 em 2022/23.



Com naturalidade, Portugal é o país mais representado, com 159 futebolistas, menos do dobro do Brasil, que mesmo, assim, está, pela primeira vez, abaixo da centena de jogadores utilizados.



A Espanha (41), a França (18) e o Uruguai (11) são as nacionalidades que concluem o top 5 e, conjuntamente com Portugal e Brasil, têm 63,8% dos jogadores chamados aos encontros nas primeiras 11 jornadas da I Liga.



Grécia (nove), Costa do Marfim (sete), Senegal (seis) e a Bélgica (cinco) são os restantes países que tiveram, pelo menos, cinco jogadores nas fichas de jogo no arranque do campeonato.



Na II Liga, houve, até ao momento, 59 países representados, o maior valor registado desde 2020/21, registando-se um aumento de cinco desde a última temporada.



No segundo escalão a preponderância de jogadores portugueses é muito superior à da I Liga, com 239 futebolistas, perto do triplo dos brasileiros (91), o número mais baixo desde 2020/21, com Espanha (38), França (13) e Guiné-Bissau (13) a seguirem-se na lista, registando-se 116 jogadores de outras nacionalidades.



A Espanha foi o país com um aumento maior, passando de 12 jogadores em 2024/25 para os 38 esta temporada.

