Brasil é o país mais representado entre estrangeiros na I Liga
Os brasileiros são os estrangeiros mais representados na I Liga portuguesa de futebol, com 90 jogadores a integrarem as fichas de jogo nas 11 primeiras jornadas, de acordo com um estudo, hoje divulgado, do Observatório do Futebol da Liga.
Nas primeiras 11 jornadas do primeiro escalão do futebol português, jogadores de 68 nacionalidades estiveram nas fichas de jogo, o segundo valor mais alto desde 2020/21, ano desde o qual a Liga de clubes apresenta números, apenas superado pelas 72 em 2022/23.
Com naturalidade, Portugal é o país mais representado, com 159 futebolistas, menos do dobro do Brasil, que mesmo, assim, está, pela primeira vez, abaixo da centena de jogadores utilizados.
A Espanha (41), a França (18) e o Uruguai (11) são as nacionalidades que concluem o top 5 e, conjuntamente com Portugal e Brasil, têm 63,8% dos jogadores chamados aos encontros nas primeiras 11 jornadas da I Liga.
Grécia (nove), Costa do Marfim (sete), Senegal (seis) e a Bélgica (cinco) são os restantes países que tiveram, pelo menos, cinco jogadores nas fichas de jogo no arranque do campeonato.
Na II Liga, houve, até ao momento, 59 países representados, o maior valor registado desde 2020/21, registando-se um aumento de cinco desde a última temporada.
No segundo escalão a preponderância de jogadores portugueses é muito superior à da I Liga, com 239 futebolistas, perto do triplo dos brasileiros (91), o número mais baixo desde 2020/21, com Espanha (38), França (13) e Guiné-Bissau (13) a seguirem-se na lista, registando-se 116 jogadores de outras nacionalidades.
A Espanha foi o país com um aumento maior, passando de 12 jogadores em 2024/25 para os 38 esta temporada.
