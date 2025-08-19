Brasileiro João Rafael reforça ataque do Felgueiras

O futebolista, de 20 anos, representou a equipa principal do clube de Belo Horizonte num jogo em 2025, relativo ao campeonato estadual de Minas Gerais, e 12 jogos pela formação de sub-20 do ‘galo’, tendo marcado dois golos no campeonato brasileiro desse escalão.



João Rafael é o 11.º reforço do Felgueiras, 18.º e último classificado da II Liga após duas jornadas, a par do guarda-redes Didi Figueiredo, dos defesas Jean Filipe, Matheus Dário, João Pinto e Dudu Cruz, dos médios Henrique Martins, Faissal Zangré e Michel Costa, e dos avançados Lucas Duarte e Mario Rivas.