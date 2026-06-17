Brasileiro Tokinho Dória regressa ao Amarante

“Tokinho Dória está de volta ao Amarante FC para reforçar a equipa nesta nova etapa”, informa o clube nortenho, referindo-se ao jogador que o Amarante lançou profissionalmente para o futebol. Na anterior passagem pelo clube 'alvinegro', Dória participou em 88 encontros, ao longo de três épocas, tendo marcado 11 golos.



O médio brasileiro, de 29 anos, passou as duas últimas temporadas no Lusitânia de Lourosa.