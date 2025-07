Brayan Medina assina pelo Tondela

Em comunicado de imprensa, a SAD do Tondela informou que chegou a acordo com a Corporación Deportiva América de Cali, da Colômbia, para a contratação do jogador Brayan Medina.



“O central colombiano de 23 anos assina um contrato com os 'auriverdes' válido até final de junho de 2030”, anunciou o clube beirão que, desta forma, promove a estreia de Brayan Medina no futebol europeu.



Já ao dispor do treinador Ivo Vieira, o defesa central revelou ao Tondela que está “muito feliz” com a “oportunidade muito bonita” que o clube beirão lhe proporcionou.



Brayan Medina assume estar com “muitas expectativas” para fazer “as coisas da melhor forma possível”.