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Bruma deixa Benfica e assina com gregos do Aris Salónica
Bruma vai representar os gregos do Aris Salónica, após deixar o Benfica, que representou desde janeiro de 2025. O jogador regressa à Grécia, onde já jogou no Olympiacos na temporada de 2020/21.
O Aris Salónica anunciou a contratação através das redes sociais, e o extremo luso, de 31 anos, que passou grande parte da última época a recuperar de uma grave lesão, deixa o plantel das 'águias' de Marco Silva.
"Despeço-me hoje do Benfica com a mesma honra e orgulho com que, há um ano e meio, cheguei ao Estádio da Luz. Para trás ficam agora 18 meses de uma história inesquecível. Do balão do entusiasmo que comecei a encher logo ao segundo jogo com o golo nos Açores, do apoio incrível dos adeptos, do ambiente fantástico do Estádio da Luz e das pessoas com quem privei todos os dias no Seixal", realçou Bruma através da rede social Instagram.
O Benfica tinha recrutado Bruma junto do Sporting de Braga no mercado de inverno de 2024/25 por 6,5 milhões de euros, e o jogador tinha contrato com os 'encarnados' até junho de 2028.
"Vou agora seguir outro caminho profissional, mas continuarei sempre a recordar com enorme orgulho ter pertencido à família benfiquista. Obrigado aos adeptos, a todos os profissionais com quem trabalhei no Benfica e, especialmente, ao presidente Rui Costa, que sempre esteve ao meu lado, desde o momento da minha chegada à hora da despedida", sublinhou.
O jogador formado no Sporting soma 12 internacionalizações pela seleção portuguesa, com dois golos marcados, tendo feito a estreia em 2017 e a última partida em 2024.
Ao longo da carreira, jogou, ainda, nos turcos do Galatasaray e do Fenerbahçe, nos espanhóis da Real Sociedad, nos alemães do Leipzig e nos neerlandeses do PSV.
"Despeço-me hoje do Benfica com a mesma honra e orgulho com que, há um ano e meio, cheguei ao Estádio da Luz. Para trás ficam agora 18 meses de uma história inesquecível. Do balão do entusiasmo que comecei a encher logo ao segundo jogo com o golo nos Açores, do apoio incrível dos adeptos, do ambiente fantástico do Estádio da Luz e das pessoas com quem privei todos os dias no Seixal", realçou Bruma através da rede social Instagram.
O Benfica tinha recrutado Bruma junto do Sporting de Braga no mercado de inverno de 2024/25 por 6,5 milhões de euros, e o jogador tinha contrato com os 'encarnados' até junho de 2028.
"Vou agora seguir outro caminho profissional, mas continuarei sempre a recordar com enorme orgulho ter pertencido à família benfiquista. Obrigado aos adeptos, a todos os profissionais com quem trabalhei no Benfica e, especialmente, ao presidente Rui Costa, que sempre esteve ao meu lado, desde o momento da minha chegada à hora da despedida", sublinhou.
O jogador formado no Sporting soma 12 internacionalizações pela seleção portuguesa, com dois golos marcados, tendo feito a estreia em 2017 e a última partida em 2024.
Ao longo da carreira, jogou, ainda, nos turcos do Galatasaray e do Fenerbahçe, nos espanhóis da Real Sociedad, nos alemães do Leipzig e nos neerlandeses do PSV.
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