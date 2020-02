Bruno Carvalho quer voltar a ser presidente do Sporting

Em declarações à Rádio Estádio, o antigo presidente dos "leões" atacou fortemente a gestão de Frederico Varandas: "Chega de sermos humilhados e geridos por incompetentes", frisou.





Bruno carvalho foi excluído de sócio do Sporting e atualmente arguido no processo do ataque à Academia de Alcochete.





Segundo afirma, o seu objetivo é o de " colocar novamente o Sporting no lugar de onde nunca devia ter saído" e aponta "a incapacidade de Frederico Varandas" à frente do clube de Alvalade.





Perante o que assiste no clube e no tribunal, e perante a dança de treinadores de futebol, Bruno Carvalho informou publicamente: "Por isso, venho dizer hoje e agora aos sportinguistas que sou candidato ao Sporting Clube de Portugal".