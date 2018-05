Bruno Costa Carvalho acredita no tropeção do Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Mai, 2018, 12:31 / atualizado em 10 Mai, 2018, 12:31 | Futebol Nacional

À partida para a última jornada do campeonato da I Liga, de futebol, Sporting e Benfica estão empatados com 78 pontos no segundo e terceiro lugar, com vantagem no desempate para os "leões”.



Na derradeira ronda o Benfica recebe o Moreirense enquanto o Sporting joga no terreno do Marítimo.



Em declarações ao jornalista David Carvalho o antigo candidato presidencial expressou as óbvias expetativas: “Não está nas nossas mãos. Temos que ganhar o nosso jogo e esperar que o Sporting não ganhe na Madeira”





Bruno Costa Carvalho, após as derrotas da equipa da Luz frente ao FC Porto e Tondela, gostou da reação do grupo em Alvalade e disse que o Benfica só não ganhou porque não teve sorte e foi penalizada pela arbitragem.Sobre uma hipotética revolução no plantel, como noticia a imprensa desportiva desta quinta-feira, o conhecido benfiquista revelou: “Acredito que é preciso virar a página e se é preciso renovar o plantel que se renove alargando as mudanças à equipa técnica”.O ex-candidato a presidente lamentou ainda a finalizar: “É pena que não se tivesse investido no início da época com o penta à vista, não nos podemos pôr a jeito”.