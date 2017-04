Bruno de Carvalho revela propostas feitas a Fernando Gomes

Mário Aleixo - RTP 26 Abr, 2017, 10:34 / atualizado em 26 Abr, 2017, 12:13 | Futebol Nacional

O presidente do Sporting reuniu com seu o homólogo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Esta reunião que Bruno de Carvalho solicitou a Fernando Gomes decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, e contou também com a presença do presidente da liga de clubes, Pedro Proença.



Em cima da mesa esteve a "análise da situação atual do futebol português".



A reunião de trabalho foi solicitada pelo lider leonino a meio de abril.



À saída da reunião o presidente leonino destacou algumas das ideias que foram trocadas e que gostaria de ver transformadas em novas normas a serem cumpridas no dia a dia do futebol nacional.



No setor da arbitragem foi pedido o fim dos observadores, a divulgação pública dos relatórios dos árbitros e a utilização do vídeo-arbitro em todos os jogos.



A separação entre rivalidade e ódio, a forma como os delegados estão ser dirigidos, a mudança dos efeitos suspensivos dos castigos e a hipótese de levar as alterações propostas à UEFA, FIFA e International Board foram outros dos asssuntos debatidos.





Após o diálogo os "leões" pretendem agora ver as suas propostas passarem à prática.Também o presidente do FC Porto, Pinto da Costa esteve na Cidade do Futebol mas fora desta reunião.Há menos de um mês, a 7 de abril, Fernando Gomes também recebeu o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.