Bruno Duarte veste a camisola "9" do Farense

O dianteiro, de 27 anos, que alinhava no Damac (Arábia Saudita), foi a grande surpresa preparada pelo clube para a cerimónia de apresentação do plantel aos adeptos, realizada num centro comercial de Faro, e assinou contrato por duas temporadas.”, assinalou a SAD algarvia nas redes sociais.O avançado conta com passagens por Palmeiras, Taubaté e Portuguesa, no seu país natal, FC Lviv (Ucrânia) e Vitória de Guimarães, em que, em três épocas, de 2019 a 2022, somou 98 jogos em todas as provas e marcou 23 golos.Bruno Duarte é o sexto reforço do Farense para o regresso ao escalão principal, após uma ausência de dois anos, juntando-se ao guarda-redes Luiz Felipe (ex-Vizela), aos defesas Fran Delgado (ex-Betis, Espanha), Artur Jorge (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos) e Talys Oliveira (ex-Slaven Belupo, Croácia), e ao médio Rafael Barbosa (ex-Tondela).Na apresentação aos sócios, o clube algarvio exibiu um plantel provisório de 24 elementos, conservando 18 jogadores do conjunto que conseguiu o segundo lugar na II Liga na época passada.O Farense, que na pré-época soma uma vitória e três derrotas, estreia-se oficialmente na temporada 2023/24 no domingo (15h30), frente ao Moreirense, em jogo da primeira fase da Taça da Liga entre os dois emblemas promovidos este ano à I Liga.Ricardo Velho, Miguel Carvalho, Kauan Firmino e Luiz Felipe (ex-Vizela).Pastor, Gonçalo Silva, Muscat, Talocha, Fran Delgado (ex-Betis, Espanha), Artur Jorge (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos) e Talys Oliveira (ex-Slaven Belupo, Croácia).Fabrício Isidoro, Cláudio Falcão, Vítor Gonçalves, Velásquez, Mattheus Oliveira, Seruca e Rafael Barbosa (ex-Tondela).Cristian Ponde, Elves Baldé, Belloumi, Marco Matias, Rui Costa e Bruno Duarte (ex-Damac, Arábia Saudita).