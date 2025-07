Bruno Gaspar deixa Vitória e ruma a Chipre

“A próxima etapa profissional de Bruno Gaspar será cumprida em Chipre. Interessado em jogar com regularidade e encarar uma aventura diferente, o lateral direito de 32 anos acordou com a Vitória Sport Clube, Futebol SAD a rescisão do contrato e já se comprometeu com o Apollon Limassol, a militar na principal liga cipriota”, refere a nota publicada no site oficial dos vitorianos.



O jogador natural de Évora encerra assim a segunda experiência nos minhotos, entre 2021/22 e 2024/25, na qual somou três golos e nove assistências em 62 jogos oficiais, depois de uma primeira passagem em que contabilizou 93 partidas e sete assistências, entre 2014/15 e 2016/17.



Entre os dois períodos em que representou o Vitória, o internacional angolano representou a Fiorentina, de Itália, na época 2017/18, o Sporting, em 2018/19, temporada em que somou 30 jogos e um golo, o Olympiacos, da Grécia, em 2019/20, e os canadianos do Vancouver Whitecaps, da MLS, em 2021.



Formado no Canaviais, clube de Évora, e no Benfica, pelo qual se estreou como sénior, pela equipa B, na II Liga portuguesa, na temporada 2012/13, Bruno Gaspar vai cumprir a quarta experiência fora de Portugal.