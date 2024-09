Bruno Lage orienta primeiro treino com apenas seis jogadores do plantel principal

O novo treinador do Benfica, Bruno Lage, orientou hoje a primeira sessão de trabalho no Seixal com apenas seis jogadores da equipa principal, visto que não pôde contar com 14 que estão ao serviço das seleções.

Os seis jogadores do plantel principal que participaram no treino dirigido por Bruno Lage foram Arthur Cabral, Florentino, Renato Sanches, Rollheiser, Prestianni e Schjelderup.



Os 14 jogadores que estiveram ausentes do treino por estarem ao serviço das respetivas seleções são Trubin (Ucrânia), Bah (Dinamarca), Kaboré (Burquina Fasso), Otamendi (Argentina), António Silva (Portugal), Bajrami (Albânia), Leandro Barreiro (Luxemburgo), Kökcü e Aktürkoglu (Turquia), Amdouni (Suíça), Pavlidis (Grécia), Samuel Soares (Portugal Sub-21), Álvaro Carreras (Espanha Sub-21) e João Rego (Portugal Sub-20).



A este grupo junta-se ainda Angel Di María, que viajou para a Argentina, onde foi homenageado pela sua despedida da seleção,



Tantas ausências obrigaram Bruno Lage a chamar ao treino 12 jogadores da equipa B, os guarda-redes Pedro Souza e Ricardo Ribeiro, os defesas Diogo Spencer, Francisco Domingues, Gustavo Marques e Lenny Lacroix, os médios Diogo Prioste, Hugo Félix, Nuno Félix e Paul Okon e os avançados Gerson Sousa e José Melro.



Além da ausência dos internacionais, Bruno Lage também não contou com André Gomes, Tomás Araújo, Beste, Aursnes e Tiago Gouveia, quinteto que se encontra lesionado e ao cuidado do departamento médico.