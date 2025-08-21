Bruno Lourenço regressa a Vila das Aves para reforçar o AVS

Formado no Benfica e com passagens por Estoril Praia e Boavista, Bruno Lourenço volta a um local que conhece bem, depois de integrar os quadros do antigo Desportivos das Aves entre 2017 e 2020, período em que conquistou a Liga Revelação e a Taça Revelação pelos sub-23.



Na época passada, ao serviço do Amedspor, disputou 22 jogos e marcou quatro golos.



“Fui muito acarinhado hoje, tanto pelo mister como pelos colegas. Quero ajudar o AVS com golos, assistências e dar sempre o meu melhor”, afirmou o jogador aos meios de comunicação da SAD avense.



Bruno Lourenço reencontra no AVS o guarda-redes João Gonçalves, com quem partilhou balneário no Boavista, e deixou uma mensagem de confiança aos adeptos.



“Conheço muito bem este estádio e prometo dar tudo de mim. Já consegui várias vitórias aqui e agora é dar continuidade a isso”, acrescentou o jogador, que tinha em mãos propostas da Arábia Saudita e da Grécia e foi ainda sondado por um clube concorrente do AVS na I Liga.



Bruno Lourenço é o segundo reforço anunciado esta semana pelo AVS, depois do lateral-direito Diogo Spencer, cedido pelo Benfica, numa altura em que já se cumpriram as duas primeiras jornadas da I Liga.



Ainda sem pontos somados, a equipa de Vila das Aves, 15.º classificada, defronta no domingo o Sporting de Braga, na terceira ronda da prova.