Bruno Pinheiro é o novo treinador do Académico de Viseu



Já em Portugal, liderou o Estoril Praia na conquista do título da Liga Portugal 2. Na temporada seguinte, confirmou a qualidade do seu trabalho conduzindo os estorilistas a um tranquilo 9.º lugar na Liga Portugal.



Em 2023, foi escolhido para suceder a Juan Manuel Lillo (ex-adjunto de Guardiola) no comando técnico do Al-Sadd, um dos clubes mais prestigiados do futebol asiático.



A Académico de Viseu FC, Futebol SAD dá as boas-vindas a Bruno Pinheiro e à sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos pessoais e profissionais nesta nova etapa, na convicção de que, juntos, continuaremos a honrar a ambição, a identidade e os objetivos do nosso clube.



Com um percurso consolidado no futebol nacional e internacional, Bruno Pinheiro chega a Viseu depois de experiências em Portugal, Catar e Emirados Árabes Unidos, destacando-se pelo perfil ambicioso, pela competência na valorização de jogadores e pela implementação de modelos de jogo competitivos e atrativos.Bruno Pinheiro deixa uma mensagem de esperança e de ambição: “Temos muita vontade de apresentar uma equipa com futebol atrativo, mas ao mesmo tempo tendo os pés bem assentes na terra, pois sabemos que a I Liga é difícil. Tendo essa humildade presente, queremos dar continuidade ao bom trabalho que tem sido feito e tentar contribuir da melhor forma para a estabilidade e crescimento do clube na primeira liga.”Ao longo da sua carreira, o novo treinador academista acumulou passagens por diversos projetos de elevado nível competitivo. Em 2019, alcançou um marco histórico ao qualificar a Seleção Sub-20 do Catar para o Campeonato do Mundo da categoria, feito inédito para o futebol daquele país.