Bruno Varela esperava a chamada de Fernando Santos

Mário Aleixo - RTP 24 Ago, 2017, 12:28 | Futebol Nacional

A confidência surge na palavra do treinador de guarda-redes, Carlos Ribeiro, que treinou o jovem guardião a época passada no Vitória de Setúbal.



Em declarações ao jornalista da Antena 1, Fernando Eurico, o técnico revelou que a chamada de Bruno Varela à seleção A não o surpreende e concretizou: “O ano passado tivemos conversas sobre isso e sabíamos que podia acontecer”.





Sobre a postura do jovem, de 22 anos, Carlos Ribeiro, enumerou alguns dos seus predicados: “É forte psicologicamente, trabalha muito e quando as coisas lhe correm menos bem não se deixa abater”.A propósito da presente prestação do jogador no Benfica o treinador começou por afirmar: “Cresceu imenso no V. Setúbal e, nesta altura, o Benfica está bem servido e com o trabalho feito pelo Varela não precisa de ir buscar mais ninguém”.Carlos Ribeiro conhece bem as qualidades do guarda-redes e enumerou-as: “Orienta bem a defesa, é comunicativo e pela sua maneira de ser toda a gente o respeita”, concluiu.