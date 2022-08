BSAD contrata avançado Diogo Tavares ao Beira-Mar

“Diogo Tavares é o mais recente reforço da nossa equipa, vindo do Beira-Mar para reforçar o ataque”, escreveu a BSAD, nas redes sociais.



O futebolista, de 24 anos, apontou 23 golos em 37 encontros oficiais pelo Beira-Mar na última temporada, a terceira ao serviço do conjunto de Aveiro, depois de alinhar pelos sub-23 do Estoril Praia, Vista Alegre e Gafanha, onde concluiu o processo de formação.



Diogo Tavares tornou-se o sétimo reforço dos ‘azuis’, após os guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Estrela da Amadora) e Dylan Silva (ex-Portimonense), dos defesas Nuno Tomás (ex-Académico de Viseu) e Henrique (cedido pelo Portimonense), do médio Tembeng (ex-Sporting da Covilhã) e do avançado Jefferson (ex-Fluminense, do Brasil).



Em sentido inverso, saíram o guarda-redes Luiz Felipe (Vizela), os defesas Diogo Calila (Santa Clara), Yohan Tavares (Laval, França), Cafú Phete (Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos) e Nilton Varela (FC Porto B), os médios Andrija Lukovic (Zira FK, Azerbaijão) e Afonso Sousa (Lech Poznan, Polónia), e os avançados Pedro Nuno (Maccabi Bnei Raina, Israel), Yves Baraye (FK Vojvodina, Sérvia) e Abel Camará (Arema FC, Indonésia).



A BSAD conta com apenas um ponto em três jornadas, ocupando a 17.ª e penúltima posição da II Liga. Na quarta ronda, recebe o líder Moreirense, com nove pontos em outros tantos possíveis, no sábado, a partir das 14:00, no Estádio Nacional, em Oeiras.