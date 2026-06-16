Cabo-verdiano Dailon Livramento sai do Casa Pia após empréstimo

Cedido pelos italianos do Hellas Verona, Dailon Livramento teve uma temporada muito pouco produtiva no clube lisboeta, uma vez que, em 28 duelos disputados, 12 dos quais como titular, não apontou qualquer golo e totalizou uma assistência.



No entanto, o cabo-verdiano, que nasceu nos Países Baixos, manteve a presença assídua na seleção africana e contribuiu durante 61 minutos no ‘nulo’ diante dos atuais campeões europeus, no primeiro jogo de sempre de Cabo Verde na prova.



No conjunto italiano de Verona, Livramento, de 25 anos, realizou 31 jogos, apenas com um golo e uma assistência no total, na sequência de uma carreira iniciada de maneira mais frutífera nos Países Baixos, ao serviço de MVV e Roda, a nível sénior.



É a sétima saída oficial do plantel casapiano, após João Marques e Tiago Morais terem também terminado os respetivos períodos de empréstimo, além do final de contrato de Gaizka Larrazabal, Rafael Brito e Kiki Silva e da ‘reforma’ de José Fonte.



O Casa Pia concluiu a I Liga no 16.º e antepenúltimo lugar, mas conseguiu garantir a permanência após disputa do play-off contra o Torreense, terceiro colocado na II Liga e que fez história, ao conquistar a Taça de Portugal, em final face ao Sporting.