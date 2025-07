Calçada reforça ataque do E. Amadora

Através de uma publicação nas suas redes sociais, a SAD do Estrela da Amadora informou que chegou a acordo com o jogador, livre após ter terminado contrato com os espanhóis do Getafe.



“Gonzalo Calçada é tricolor”, anunciou, de forma sucinta, o clube amadorense, que, desta forma, estreará o atacante de 24 anos no futebol português, após ter cumprido toda a carreira em Espanha.



O mais recente reforço já se encontra ao dispor do treinador José Faria e seguirá com o restante plantel para o estágio de pré-época, que se realiza no Algarve já a partir de segunda-feira.