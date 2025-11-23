Caldas elimina Tondela na Taça de Portugal nas grandes penalidades

A defesa de Duarte Almeida na grande penalidade marcada por Yarlen conferiu a passagem do Caldas à Taça de Portugal, num jogo que marcou a estreia do novo técnico do Tondela, Cristiano Bacci, num desafio em que a diferença de escalão das duas equipas não se fez notar.



Na primeira parte, a superioridade do Caldas, da Liga 3, fez-se notar, ao revelar mais vontade e atitude frente a um Tondela da I Liga a tentar organizar-se em campo.



Sem lances de maior perigo, a formação de Caldas da Rainha apresentou dois remates mais perigosos com Zé Gata (10) e Ricardo Alexandre (42) a rematarem rasteiro para as mãos do guarda-redes ‘auriverde’ Lucas Cañizares.



A fechar os 45 minutos, a formação de Tondela fez um remate mais perigoso com Rony Lopes a fazer rolar a bola para as mãos do guarda-redes Duarte Almeida.



Na segunda parte, a equipa da casa entrou a fazer mais pressão, a conseguir fazer o jogo no meio-campo do Caldas, apesar de não criar oportunidades perigosas de golo.



No início do prolongamento, Lucas Cañizares fez duas defesas seguidas, junto à barra, na marcação de dois cantos por Pepo, que, na segunda parte, voltou a criar perigo (108) num remate cruzado, que Lucas Cañizares defendeu com as pontas dos dedos.

