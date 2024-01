Calendário da 19.ª jornada da I Liga condicionado

O vice-campeão FC Porto vai visitar o Farense no dia 28, às 18h00, no mesmo dia em que Boavista e Moreirense recebem, respetivamente, Portimonense e Famalicão, às 15h30, e o Arouca defronta o Vizela em casa, às 20h00.



Os restantes cinco jogos, incluindo o embate entre os minhotos Gil Vicente e Vitória de Guimarães, sem que nenhum dos dois clubes esteja na final a quatro da Taça da Liga, ainda não tem horário determinado, apenas que serão jogados no dia 28 ou no dia 29.



Os restantes emblemas presentes nas meias-finais da Taça da Liga, casos do campeão Benfica, do líder Sporting, do Sporting de Braga e do Estoril Praia, vão ter os jogos adiados para segunda-feira, dia 29, ou quarta, dia 31.



A 17.ª edição da Taça da Liga vai ser decidida novamente em Leiria, pelo quarto ano seguido, entre 23 e 27 de janeiro.



Sporting de Braga, duas vezes vencedor da competição, e Sporting, que ergueu quatro vezes o troféu e esteve presente nas últimas quatro finais, defrontam-se na primeira meia-final, no dia 23, a partir das 19h45.



À mesma hora, no dia seguinte, o Benfica, recordista de vitórias na prova, com sete, apadrinha a estreia do Estoril Praia nesta fase da prova.



A final está marcada para o sábado dia 27, também no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, igualmente às 19h45, em Leiria.



Programa da 19.ª jornada da I Liga:



- Domingo, 28 jan:



Moreirense – Famalicão, 15h30



Boavista – Portimonense, 15h30



Farense - FC Porto, 18h00



Arouca – Vizela, 20h30



- Data e hora a confirmar:



Gil Vicente – Vitória de Guimarães (28 ou 29 jan)



Sporting de Braga - Desportivo de Chaves (28 ou 31 jan)



Rio Ave - Estoril Praia (29 ou 31 jan)



Sporting - Casa Pia (29 ou 31 jan)



Estrela da Amadora – Benfica (29 ou 31 jan)