Câmara de Braga estuda "valor razoável" para venda do estádio municipal

Em declarações aos jornalistas no final da reunião quinzenal do executivo, Ricardo Rio adiantou que já tem "um valor na cabeça", mas escusou-se a revelar qual, dizendo apenas que é superior a 15 milhões de euros.

"Nós pedimos objetivamente uma avaliação aos nossos serviços para tentar perceber qual seria o valor razoável pelo qual o estádio poderia ser negociado (...) e é isso que está a ser feito, os nossos serviços estão a fazer essa estimativa. E depois, quando tivermos um valor em cima da mesa, iremos sentar-nos com a administração da SAD e com os sócios [do Braga] para ver se é viável ou não a operação", referiu.

A venda do estádio consta do programa eleitoral apresentado por Ricardo Rio em 2021 e, segundo o autarca, "mais recentemente, essa possibilidade ganhou alguma força, em diálogos que tem havido com a administração da SAD e com os sócios da SAD, que admitem a possibilidade de poder levar este negócio para a frente no futuro próximo".

Ricardo Rio lembrou que hoje há necessidade de "fazer várias correções no estádio municipal" e que a câmara já disse que não faria ali mais investimento nenhum.

"O Braga, para corrigir essas patologias e para tornar o estádio mais confortável, mais acessível, mais moderno, tem que fazer investimentos e só faz sentido fazer esses investimentos se o estádio for propriedade sua", acrescentou.

O autarca descartou a hipótese de a venda ser feita sem qualquer contrapartida para o município.

"Neste caso concreto, é preciso pensar que, em primeiro lugar, a Câmara de Braga ainda tem dívida inerente à construção do estádio. Nós estamos prestes a liquidar o último dos empréstimos, mas mais recentemente tivemos de contratar alguma dívida adicional para pagar ao arquiteto e para pagar aos empreiteiros por causa dos trabalhos a mais. E, a juntar a isso, há, na minha perspetiva, um valor que tem de ser superior a essa mesma dívida, porque ela hoje já é relativamente diminuta", disse ainda o autarca.

Para Ricardo Rio, a venda "só avançará se for feita neste mandato, porque há um `timing` próprio também para o plano de investimentos que o Sporting de Braga quer concretizar".

"Se não chegarmos a entendimento nos próximos meses, seguramente que esse processo vai abortar", rematou.

O Estádio do Braga, projetado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, foi construído para acolher jogos do Euro 2004, tendo custado cerca de 200 milhões de euros.

O Sporting de Braga paga 500 euros de renda mensal pela utilização do estádio.