Câmara de Oliveira de Azeméis reclama 2,8 milhões de euros a arguidos do processo Ajuste Secreto

A Câmara de Oliveira de Azeméis avançou com pedidos cíveis contra membros do anterior executivo camarário e várias coletividades locais no âmbito do processo Ajuste Secreto, no valor global de 2,8 milhões de euros, informou hoje a autarquia.