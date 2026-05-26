Câmara de Torres Vedras aprova louvor ao Torreense pela vitória na Taça de Portugal

“Este feito ímpar representa um dos mais marcantes momentos da história do desporto do concelho de Torres Vedras, projetando o nome da cidade e da região para o mais elevado patamar do futebol”, refere o executivo no voto de louvor lido na reunião pública do executivo municipal.



A autarquia “enalteceu este feito histórico e expressou o reconhecimento e gratidão do município pelo inestimável contributo do clube para a promoção do desporto, da identidade local e do prestígio de Torres Vedras, do concelho e da Região Oeste”.



Para a câmara municipal, a “extraordinária caminhada realizada ao longo da competição demonstrou, de forma exemplar, valores de perseverança, ambição e espírito coletivo, dignificando o clube e toda a comunidade torriense, que acompanhou este percurso com enorme entusiasmo, orgulho e sentido de pertença”.



“O executivo municipal entende que esta conquista transcende a dimensão estritamente desportiva, pois constitui um símbolo da capacidade de superação, a força das instituições locais e a vitalidade do movimento associativo do concelho, assumindo-se como um motivo de inspiração para as gerações mais novas e como fator de afirmação e de coesão da comunidade”, é também referido.



O Torreense tornou-se, no domingo, na primeira equipa abaixo do escalão principal a conquistar a Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Sporting, detentor do troféu, por 2-1, após prolongamento, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.



Questionado pelos vereadores sobre a necessidade “imediata” de obras no Estádio Manuel Marques se o clube subir à I Liga, o presidente da Câmara, Sérgio Galvão, comprometeu-se a apoiar.



“O valor é significativo e temos consciência de que a câmara municipal não tem dois milhões de euros, mas se fizermos um plano a 10 anos e o clube aceitar é mais fácil apoiar”, afirmou.



O autarca disse querer ajudar o clube a pagar os 55 mil euros da dívida que possui e a avançar com um plano de intervenções no estádio, abrangendo o relvado e a construção da bancada sul.



Além da vitória na Taça de Portugal, o Torreense é um dos clubes da II Liga que luta pela subida à I Liga.