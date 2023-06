Câmara ganha poderes sobre o Estádio Cidade de Coimbra

O acordo, que tinha sido renovado automaticamente no passado, foi denunciado (tinha de o ser um ano antes do seu término, julho de 2024), com o objetivo de se avançar com uma renegociação do mesmo, afirmou o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva.”, disse o autarca, durante a reunião do executivo em que a proposta foi aprovada.José Manuel Silva respondia a perguntas da vereadora do PS Regina Bento, que tinha questionado se já existia “alguma noção de qual a intenção” com a renegociação do acordo, perguntando se essa será feita também com outros clubes da cidade.O acordo para o estádio, construído com fundos do município, foi celebrado a 29 de abril de 2004 e vigorou até julho de 2014, tendo depois sido renovado automaticamente por dois períodos de cinco anos (até 2019 e depois até 2024).O acordo que agora será renegociado prevê, atualmente, que a Académica, clube de futebol que milita no terceiro escalão nacional, fique com a receita da exploração publicitária e arrendamento dos espaços presentes no estádio.No âmbito dos concertos dos Coldplay, que decorreram em maio na cidade, o clube recebeu também uma quantia pela cedência do espaço para a atuação da banda liderada por Chris Martin.“Iremos dialogar, de espírito aberto”, disse José Manuel Silva, defendendo que o município deve ter “alguma tutela sobre o estádio, que não tinha até aqui”.A tutela, vincou, “estava entregue ao poder discricionário de um único clube, que não serve os interesses do município, de uma forma genérica”.O Estádio Cidade de Coimbra, construído aquando da realização do Euro 2004, custou cerca de 50 milhões de euros ao município.