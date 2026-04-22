Campanha `Stop à Violência` promovida em mensagem nas competições de FPF e Liga

“Esta é uma preocupação coletiva e a FPF não podia deixar de liderar este processo. Direi que esta campanha ‘Stop à Violência’ deve ser uma campanha que nos obrigue durante toda esta semana a uma discussão muito mais profunda sobre todos os fenómenos que têm incentivado este tipo de violência que queremos, obviamente, ver afastada do futebol e desporto em geral e obrigou a FPF a chamar em si toda a comunidade do futebol”, anunciou o presidente da FPF, Pedro Proença.



A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, também se associou à iniciativa, lançada na Arena Portugal, em Oeiras, que classificou como “extraordinária”.



“Esta extraordinária iniciativa da FPF teve a capacidade de juntar várias entidades e esta talvez seja a mensagem mais importante: o combate à violência no desporto, em particular no futebol, é um compromisso que todos devemos assumir. O Governo, a Federação, a Liga, a APCVD e um conjunto de associações que também aqui hoje estão representadas mostram que temos de garantir que o desporto é um espaço seguro, que inclui toda a gente nos recintos desportivos”, declarou a governante.



‘Stop à Violência’ é a mensagem que vai ser reforçada nos jogos das principais competições nacionais de futebol, no sábado e no domingo, na Liga 3, na Liga feminina e na Taça de Portugal de futsal, assim como nos jogos da I Liga e da II Liga.



