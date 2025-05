Campeão da II Liga decide-se esta sexta-feira

Os três entram em campo pelas 20h30, com os líderes a visitarem o União de Leiria, quinto classificado, e teoricamente o mais duro dos oponentes, com os tondelenses a chegarem ao final tendo vencido apenas dois dos últimos cinco jogos.



A um ponto do primeiro posto, o Alverca fecha o campeonato em casa, ante o Portimonense, primeira equipa acima da "linha de água", que já sabe que fica no segundo escalão, enquanto o Vizela vai à Madeira.



Os minhotos, que também perderam pontos em três das últimas cinco jornadas, visitam o Marítimo, 11.º e sem vencer há três rondas consecutivas, podendo festejar, o título ou a subida, bem longe de casa.



Além de se definir o sucessor do Santa Clara como campeão da II Liga, ficará também definido o outro emblema a ter subida direta, contentando-se o terceiro com a disputa de um play-off de promoção, no caso com a equipa que terminar a I Liga em 16.º.



Os três sabem já que dividirão entre si o pódio, faltando saber a ordem.



Para sábado, dia de fecho da prova, ficará a última decisão marcante, uma vez que o Paços de Ferreira, 16.º e em posição de play-off de manutenção, soma 30 pontos, mais um do que a Oliveirense, 17.ª e em risco de descer diretamente, a par do Mafra, último e despromovido com 27.