Campeonato de futebol dos Açores muda de formato a partir de 2027/28

Num comunicado, a secretaria da Educação, Cultura e Desporto do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) adianta que as três associações de futebol da região (Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Horta) estiveram reunidas com a direção regional do Desporto, tendo possível chegar a um “consenso” sobre “temas estruturantes” para o futebol açoriano.



A partir da época 2027/28, o modelo competitivo do futebol sénior masculino na região vai ser divido em duas fases.



“Todas as equipas que não disputem competições nacionais regulares participarão nos respetivos campeonatos de ilha” na primeira fase da temporada.



Posteriormente, os primeiros classificados dos campeonatos de ilha vão disputar o Campeonato de Futebol dos Açores, que atualmente está organizado numa fase de liga regional.



“Concluída essa [primeira] fase, disputarão a fase regional os três primeiros classificados da Associação de Futebol de Ponta Delgada, os três primeiros classificados da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo e os dois primeiros classificados da Associação de Futebol da Horta, constituindo um Campeonato de Futebol dos Açores com oito equipas”, detalha o governo açoriano.



A secretaria regional com a tutela do Desporto garante, também, que a “reorganização competitiva” não vai representar uma “diminuição do investimento público destinado ao desenvolvimento do futebol açoriano”.



“A direção regional do Desporto considera que as soluções agora alcançadas representam um importante passo para a modernização da organização competitiva do futebol nos Açores, promovendo maior sustentabilidade, equilíbrio competitivo e melhores condições para o desenvolvimento da modalidade”, assegura o governo açoriano.



Atualmente, dez equipas disputam o Campeonato de Futebol dos Açores e o vencedor garante o acesso ao Campeonato de Portugal, enquanto os últimos classificados são despromovidos aos campeonatos de ilha.



Ao nível do futebol feminino, “ficou acordado que o representante oficial dos Açores na IV Divisão Nacional vai ser o vencedor do Campeonato Regional Feminino", uma prova que vai ser “disputada entre os vencedores dos campeonatos organizados por cada uma das três associações de futebol”, informa o Governo dos Açores.