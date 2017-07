Campeonato de Portugal 2017/18 vai arrancar

Mário Aleixo - RTP 25 Jul, 2017, 08:34 | Futebol Nacional

O Campeonato Portugal Prio está prestes a regressar aos relvados. O sorteio da competição organizada pela FPF realizou-se na Cidade do Futebol e são muitas as novidades em relação ao modelo competitivo da prova.



Assim, na época desportiva de 2017/18, o Campeonato de Portugal será disputado por 80 Clubes divididos em 5 séries de 16 clubes. Estes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado.



O clube melhor classificado de cada uma das séries, bem como os três clubes melhor classificados no 2º lugar de todas as séries qualificam-se para disputar um “play-off”, de forma a determinar quais os dois clubes que sobem à competição profissional.



No “play-off”, os oito clubes disputam uma eliminatória, definida por sorteio, a duas mãos, qualificando-se os quatro vencedores para a eliminatória seguinte.



Os quatro clubes vencedores disputam uma outra eliminatória, definida por sorteio, a duas mãos, qualificando-se os dois vencedores para subirem à competição profissional e para disputarem uma final, em campo neutro, destinada a determinar o campeão de Portugal.

Eis a composição das séries do Campeonato Portugal Prio:



SÉRIE A

1-MERELINENSE FC

2- UNIÃO TORCATENSE

3-VILAVERDENSE FC

4- CDC MONTELEGRE

5-A.R. SÃO MARTINHO

6-CÂMARA DE LOBOS

7-VIZELA FC

8-MINAS DE ARGOZELO

9-ARÕES SC

10-ATLÉTICO DOS ARCOS

11-MIRANDELA FC

12-GD BRAGANÇA

13-MONDINENSE FC

14-AD OLIVEIRENSE

15-AD FAFE

16-PEDRAS SALGADAS



SÉRIE B

1- CANELAS 2010

2- UD SOUSENSE

3-SC ESPINHO

4-CD TROFENSE

5-SC COIMBRÕES

6- SC FREAMUNDE

7-FC PEDRAS RUBRAS

8-FC CESARENSE

9-AD SANJOANENSE

10- CAMACHA

11-AMARANTE FC

12-FC FELGUEIRAS

13- SALGUEIROS 08

14- CD CINFÃES

15- GONDOMAR SC

16- ALIANÇA FC GANDRA



SÉRIE C

1- CD ÁGUIAS MORADAL

2- GD SOURENSE

3- AD NOGUEIRENSE

4- ANADIA FC

5-C.R. FERREIRA DAS AVES

6-RECREIO DE ÁGUEDA

7- ARC OLEIROS

8- SERTANENSE FC

9- AD FORNOS DE ALGODRES

10- MORTÁGUA FC

11-MARÍTIMO B DA MADEIRA

12- GD GAFANHA

13- BENFICA CASTELO E BRANCO

14- LUSITANO FC VILDMOINHOS

15- ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE

16- UD LEIRIA



SÉRIE D

1-SC PRAIENSE

2- ELÉTRICO FC

3- AC ALCANENENSE

4- CD MAFRA

5-CA PÊRO PINHEIRO FC

6-SC LUSITANIA

7-SPORTING CLUBE GUADALUPE

8-UNIÃO TORRENSE

9- GD CORUCHENSE

10- CALDAS SC

11-SU SINTRENSE

12-SU 1º DEZEMBRO

13-SG SACAVENENSE

14-UD VILAFRANQUENSE

15- CD FÁTIMA

16- GS LOURES



SÉRIE E

1- ESTRELA FC

2- SR ALMANCILENSE

3-SC IDEAL

4-LOULETANO DC

5-LUSITANO FC

6-OPERÁRIO DESPORTIVO

7-CLUBE ORIENTAL LISBOA

8-MOURA ATLÉTICO CLUBE

9-FC CASTRENSE

10- LUSITANO GC CARAPACHENSE

11- SC FARENSE

12-CD PINHALNOVENSE

13- CF OS ARMACENENSES

14-CASA PIA AC

15- CLUBE OLÍMPICO MONTIJO

16- SC OLHANENSE



Matriz para aplicar depois de conhecida a ordem numérica do sorteio.



1ª. Jornada 20.08.2017: 1 – 3; 14 – 5; 12 – 7; 10 – 9; 8 – 11; 6 - 13; 4 - 15; 16 - 2

2ª. Jornada 27.08.2017: 3 – 16; 5 – 1; 7 – 14; 9 – 12; 11 – 10; 13 - 8; 15 - 6; 2 - 4

3ª. Jornada 10.09.2017: 3 – 5; 1 – 7; 14 – 9; 12 – 11; 10 – 13; 8 - 15; 6 - 2; 16 - 4

4ª. Jornada 17.09.2017: 5 – 16; 7 – 3; 9 – 1; 11 – 14; 13 –12; 15 - 10; 2 - 8; 4 - 6

5ª. Jornada 30.09.2017: 5 – 7; 3 – 9; 1 – 11; 14 – 13; 12 – 15; 10 - 2; 8 - 4; 16 - 6

6ª. Jornada 08.10.2017: 7 – 16; 9 – 5; 11 – 3; 13 – 1; 15 – 14; 2 - 12; 4 - 10; 6 - 8

7ª. Jornada 22.10.2017: 7 – 9; 5 – 11; 3 – 13; 1 – 15; 14 – 2; 12 - 4; 10 - 6; 16 - 8

8ª. Jornada 29.10.2017: 9 – 16; 11 – 7; 13 – 5; 15 – 3; 2 – 1; 4 - 14; 6 - 12; 8 - 10

9ª. Jornada 05.11.2017: 9 – 11; 7 – 13; 5 – 15; 3 – 2; 1 – 4; 14 - 6; 12 - 8; 16 - 10

10ª. Jornada 12.11.2017: 11 – 16; 13 – 9; 15 – 7; 2 – 5; 4 – 3; 6 - 1; 8 - 14; 10 - 12

11ª. Jornada 26.11.2017: 11 – 13; 9 – 15; 7 – 2; 5 – 4; 3 – 6; 1 - 8; 14 - 10; 16 - 12

12ª. Jornada 03.12.2017: 13 – 16; 15 – 11; 2 – 9; 4 – 7; 6 – 5; 8 - 3; 10 - 1; 12 - 14

13ª. Jornada 10.12.2017: 13 – 15; 11 – 2; 9 – 4; 7 – 6; 5 – 8; 3 - 10; 1 - 12; 16 – 14

14ª. Jornada 17.12.2017: 16 – 15; 2 – 13; 4 – 11; 6 – 9; 8 – 7; 10 - 5; 12 - 3; 14 – 1

15ª. Jornada 07.01.2018: 15 – 2; 13 – 4; 11 – 6; 9 – 8; 7 – 10; 5 - 12; 3 - 14; 1 – 16



Os jogos da 1ª. volta realizam-se nos campos dos lubes cujos números estão indicados em 1º lugar nesta tabela.