Cândido Costa espera um jogo aberto no Restelo

A última derrota, por 3-0, foi com José Mourinho no comando e Cândido Costa no banco dos “dragões” que também ele jogou pelos azuis do Restelo.



Cândido Costa antevê, em declarações ao jornalista João Gomes Dias, um jogo com uma equipa do FC Porto autêntica e enérgica frente a um Belenenses que não deverá abdicar de explorar o ataque.



Belenenses e FC Porto defrontam-se na próxima segunda-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Restelo.