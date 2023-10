Canelas elimina Desportivo de Chaves da Taça de Portugal

Na partida da terceira eliminatória da competição, a formação de Vila de Nova de Gaia, que até teve as melhores chances na etapa inicial, fez da solidez defensiva o seu maior triunfo, perante um conjunto flaviense que teve pouca inspiração no ataque.



A equipa transmontana, da I Liga, foi, pela quarta época consecutiva, eliminada nesta fase inicial da Taça de Portugal, tendo, curiosamente, sido afastada da prova pelo segundo ano seguido por uma equipa de Vila Nova de Gaia, depois de ter sido superada, em 2022/23, pelo Valadares.



O primeiro tempo não refletiu a diferença de três escalões entre ambos conjuntos, numa partida globalmente equilibrada, em que os flavienses até forçaram o primeiro remate perigoso, por Benny, aos 3 minutos, mas que não assustou os locais.



A equipa de Vila Nova de Gaia revelou-se mais ameaçadora nas saídas para o contra-ataque, dispondo, aos 21 minutos, da melhor chance da etapa inicial, por Alex Tanque, num lance em que o brasileiro tentou um ‘chapéu’ ao guarda-redes Rodrigo Moura, mas falhou o alvo por pouco.



Os flavienses até tinham mais posse de bola, mas iam pecando na definição final, e só depois da meia hora voltaram a ter nova oportunidade digna de registo, num remate de Leandro Sanca, por cima.



O Canelas não se intimidou e até ao intervalo voltou a apostar nos contragolpes, com Alex Tanque em destaque num par de remates que Rodrigo Moura susteve, mantendo o nulo ao intervalo.



No segundo tempo, a qualidade do futebol praticado caiu abruptamente, com o Canelas a ser bem menos ousado nas saídas para contra-ataque, apostando na solidez defensiva que criou muitas dificuldades aos transmontanos.



A equipa de Chaves foi reforçando a frente de ataque, mas as dificuldades em articular jogadas perigosas eram evidentes, fazendo com que o adversário fosse controlando as investidas.



Já nos descontos, o avançado dos flavienses Hector Hernández ainda chegou a introduzir a bola na baliza do Canelas, mas o lance foi invalidado por domínio irregular do espanhol, fazendo o 0-0 prevalecer e forçar um prolongamento.



Nesse tempo extra, o conjunto da Liga 3 fechou-se bem, perante um Chaves que ainda ameaçou quebrar o nulo, com alguns remates, mas sem a melhor direção, que mandou todas decisões para as grandes penalidades.



Aí, o guarda-redes do Canelas, João Matos, esteve em destaque defendendo uma grande penalidade, cobrada por Pedro Pinho, numa intervenção decisiva para equipa conservar a vantagem, que culminou num 5-3.



Jogo no Estádio de Canelas, em Vila Nova de Gaia.



Canelas 2010 – Desportivo de Chaves, 0-0 após prolongamento, 5-3 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 0-0.



No final do tempo regulamentar: 0-0.



No final da primeira parte do prolongamento: 0-0.



Marcadores no desempate por grandes penalidades:



1-0, Francisco Ribeiro



1-1, Steven Vitória.



2-1, Vítor Bastos.



2-1, Pedro Pinho (defesa do guarda-redes)



3-1, Doukouré.



3-2, João Correia.



4-2, Emanuel Oliveira.



4-3, Bruno Langa.



5-3, Agostinho Carvalho.



Equipas:



- Canelas: João Matos, Vítor Basto, Agostinho Carvalho, Emanuel Oliveira, Luís Simão (Doukouré, 67), Samu (Lourenço, 90+1), Luan Sérgio (Jorge Silva, 105) Gonçalo Lixa (João Soares, 112), Gabriel Tigrão, Francisco Sousa (David Santos, 67) e Alex Tanque (Francisco Ribeiro, 90).



(Suplentes: Bruno Miguel, Doukouré, Francisco Ribeiro, Daniel, David Santos, Jorge Silva, João Soares, Rodrigo Leite e Lourenço).



Treinador: Pedro Lomba.



- Desportivo de Chaves: Rodrigo Moura, Bruno Rodrigues (Bruno Langa, 60), Steven Vitória, João Queirós, Carraça (João Correia, 83), João Pedro (Guima, 83), Pedro Pinho, Sandro Cruz, Benny (Jó Batista, 72), Hector Hernández (Rodrigo Melro, 109) e Leandro Sanca (Paulo Vítor, 60).



(Suplentes: Hugo Sousa, Bruno Langa, Paulo Vítor, Guima, Kelechi, Hélder Amorim, João Correia, Rodrigo Melro e Jô Batista).



Treinador: Moreno Teixeira.



Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Rodrigues (33), Leandro Sanca (37), Luís Simão (46), Francisco Ribeiro (90+2), Bruno Langa (90+2), Gabriel Tigrão (90+5), Agostinho Carvalho (90+7), Vítor Bastos (98) e Doukouré (105+1)



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.