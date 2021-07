Capitão do Feirense anuncia fim da carreira de futebolista

O jogador, de 37 anos, anunciou a sua despedida dos relvados numa publicação nas redes sociais, revelando que guardará “para sempre momentos e pessoas fantásticas” do futebol.



“Depois de 18 anos incríveis como jogador profissional, decidi que este era o momento certo para me retirar. Não foi uma decisão fácil, mas fui-me preparando para este dia. Quando comecei a jogar futebol nunca imaginei ter uma carreira assim. Fui feliz, fui um privilegiado”, lê-se na publicação.



Em declarações à agência Lusa, Cris admitiu que “o final da carreira era algo que já estava pensado há algum tempo”, considerando que “é mais fácil quando os jogadores se preparam mentalmente para o fim”.



“Orgulho-me do que fiz no futebol, mas agora terminou um ciclo. Julgo que tive uma carreira muito boa e fui sempre respeitado pelos clubes onde passei, fazendo muitas amizades com jogadores, treinadores e staff, a quem agradeço pela amizade”, afirmou.



O médio deixou ainda uma mensagem aos adeptos do Feirense, que diz serem “os melhores do mundo”.



“Sempre me respeitaram desde o primeiro ao último dia no clube. Nos maus momentos da equipa pediam satisfações, mas sempre o fizeram com todo o respeito. Algumas vezes tinham razão e exigiam, mas nunca foram ofensivos e souberam sempre respeitar-me. A eles agradeço tudo o que fizeram por mim”, sublinhou.



Cris coloca um ponto final da carreira de 24 anos, ele que alinhou pelo Feirense em 392 jogos, passando ainda por clubes como a Académica, o AE Paphos, do Chipre, e o Asteras Tripolis, da Grécia.