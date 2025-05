Capitão do Tondela fala de dever cumprido

Carla Borges e Gilberto Coimbra orgulhosos



Numa cerimónia em que “o orgulho por Tondela e pelo Tondela” foi das expressões mais usadas, também a “raça beirã” esteve em foco, quer no discurso da presidente do Município, Carla Borges, quer no presidente do clube, Gilberto Coimbra.



A dirigir os destinos do clube há 24 anos, Gilberto Coimbra tomou a palavra por meia hora para contar que “é muito difícil fazer tanto com tão pouco” e reforçou que não quer deixar o clube “sem a academia estar concluída”.



Gilberto Coimbra não poupou agradecimentos a “todos os que fazem acontecer” e desejou que “existisse uma universidade perto, porque os meninos dos sub-19 vão todos embora para irem estudar”.



Bebeto gostava de continuar



Bebeto, que regressou ao Município de Tondela, como Ricardo Alves, depois de ter lá estado pelo feito inédito de levar o clube a uma final da Taça de Portugal, no Jamor, em 2022, disse à agência Lusa que “hoje foi bem diferente”, até porque nesse ano desceram de escalão.



“Estamos muito felizes. O objetivo era colocar o Tondela na primeira e conseguimos. Naquela altura, foi muito difícil a descida, mas, três anos depois, estarmos aqui pela subida e por sermos campeões é motivo de muita alegria”, assumiu o defesa brasileiro, admitindo que “gostava de continuar” no clube beirão, mas que é algo que não depende só de si.





