Carlos Carvalhal assina pelo Famalicão

O treinador, de 60 anos, sucede no cargo a Hugo Oliveira, que está de saída para orientar os franceses do Estrasburgo, regressando assim ao campeonato português para liderar a equipa famalicense na época 2026/27.



Em comunicado, a SAD do Famalicão destacou a vasta experiência de Carlos Carvalhal no futebol nacional e internacional, confiando ao técnico a liderança do projeto desportivo da equipa principal.



Carlos Carvalhal será apresentado oficialmente na segunda-feira, às 12:15, numa conferência de imprensa marcada para o Auditório do Centro de Treinos do Futebol Clube de Famalicão.

