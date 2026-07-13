Carlos Carvalhal promete Famalicão competitivo e sem medo dos adversários

“Quero uma equipa competitiva, que olhe olhos nos olhos todos os adversários e pense que pode ganhar, seja ele qual for”, declarou o treinador, que assinou contrato por uma temporada, evitando, contudo, estabelecer uma meta classificativa concreta.



O antigo técnico do Sporting de Braga, entre outros, defendeu que a posição final será uma consequência do trabalho desenvolvido durante a temporada, mas deixou um aviso às restantes equipas da I Liga.



“Contem com o Famalicão para estragar algumas coisas em alguns campos. O objetivo é tornar a equipa competitiva e que não tenha medo de jogar em campo nenhum, nem contra qualquer adversário”, salientou durante a sua apresentação como sucessor de Hugo Oliveira no comandos dos minhotos.



Carvalhal justificou a aceitação imediata do convite com a qualidade das instalações e da estrutura do clube, a paixão dos adeptos e o potencial de um plantel composto por vários jovens com margem de evolução.



O treinador revelou ainda que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Hugo Oliveira, entretanto contratado pelo Estrasburgo, aproveitando os aspetos positivos da última temporada e introduzindo gradualmente as ideias da nova equipa técnica.



“A intenção é aproveitar tudo aquilo que entendemos que estava bem feito e criar a nossa matriz. Num primeiro momento, será uma linha de continuidade, embora seja natural que apareçam coisas diferentes”, explicou.



O técnico destacou também a ligação emocional a Vila Nova de Famalicão, terra da família paterna, recordando os períodos da infância e da adolescência passados no concelho e a satisfação do pai, que sofre de demência, quando soube da contratação.



“Metade do sangue que me corre nas veias é de Famalicão. Gostava muito de lhe dar uma grande alegria. Neste momento, está muito contente, mas espero que, no final da época, fique ainda mais contente”, concluiu.



O presidente da SAD famalicense, Miguel Ribeiro, considerou que a contratação do técnico de 60 anos representa o “renovar da ambição” do clube e enquadra-se na estratégia desportiva seguida nas últimas temporadas.



“A apresentação do ‘mister’ Carlos Carvalhal é algo que faz sentido para nós e acredito que para ele também. É o renovar da ambição do Famalicão. Mais do que objetivos, temos uma visão e uma filosofia”, afirmou o dirigente.



Miguel Ribeiro mostrou-se “muito entusiasmado” com a chegada do treinador e salientou que a equipa continuará a ter como prioridades o futebol praticado e a valorização dos atletas.



“Anunciamos o ‘mister’ Carlos Carvalhal como o timoneiro de uma equipa que terá sempre este foco no jogo e no jogador”, acrescentou Miguel Ribeiro.



Carvalhal esteve afastado dos bancos na última temporada, depois de ter orientado o Sporting de Braga pela terceira vez na sua carreira, em 2024/25.



Além dos bracarenses, o técnico conta no currículo com passagens por diversos outros clubes, como Leixões, Belenenses, Vitória de Setúbal, Sporting, Besiktas, Sheffield Wednesday, Swansea, Rio Ave, Celta de Vigo ou Olympiacos.



