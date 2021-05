Carlos Carvalhal. Sporting de Braga será candidato ao título em 2028

Em entrevista à NEXT, televisão do clube, o técnico que conquistou no domingo a terceira Taça de Portugal da história dos bracarenses, batendo o Benfica por 2-0, assumiu "descodificar" as palavras do presidente, António Salvador, quando referiu que o Sporting de Braga será candidato ao título quando tiver 50 por cento das receitas dos três "grandes" e 20 mil pessoas nos jogos em casa.





"Em 2028 haverá centralização dos direitos televisivos e o dinheiro será distribuído de forma mais equitativa. O Sporting de Braga, nessa altura, vai ter mais capacidade financeira e de recrutamento e não vai ter tanta necessidade de vender os seus ativos. Aí, quando vier a ‘massa' e a capacidade de investimento, e se chegar lá num patamar ainda mais acima do que está hoje, o Sporting de Braga vai ter mais do que condições para lutar pelo título. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas", afirmou.

Perspetivando a nova época, Carlos Carvalhal disse ter a expetativa de "" porque, pela necessidade do "equilíbrio financeiro", "".", disse.O treinador corroborou ainda o apelo de ter mais adeptos a apoiar a equipa no Estádio Municipal de Braga.", disse.Num balanço à temporada que terminou há poucos dias, o treinador considerou que "", destacando o percurso na Taça de Portugal, que conquistou, na Taça da Liga, da qual foi finalista, e na Liga Europa, ao passar a fase de grupos e ser eliminado por uma equipa que foi semifinalista, a Roma.", reforçou.Carlos Carvalhal admitiu que as derrotas caseiras com o Benfica (2-0) e Sporting (1-0) foram duas "alfinetadas" decisivas que esvaziaram o "balão" da ilusão de lutar pelo segundo ou o terceiro lugares e que, desde então, virou o foco da gestão do plantel para a final da Taça de Portugal.Sobre as críticas de uma "franja" de adeptos pelo último terço do campeonato, o técnico deixou um recado: "".

"Hoje em dia, a minoria é sempre mais ruidosa. Tens 80 por cento das pessoas do teu lado, a apoiar, e 20 por cento que, circunstancialmente, são críticas, e fazem barulho, porque são mais emocionais. O meu apelo é que os 80 por cento das pessoas que são mais racionais que se manifestem também, que deem a sua opinião nos momentos menos bons, que façam barulho e façam força pela positiva, e não deixem que a minoria dos adeptos mais emocional tome conta de formar uma opinião, porque isso pode levar a alguma perturbação e isso não é positivo para as equipas, traz desequilíbrios", disse a concluir.