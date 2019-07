Carlos Freitas oferece experiência ao Vitória

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jul, 2019, 12:24 / atualizado em 18 Jul, 2019, 12:24 | Futebol Nacional

O candidato a diretor-geral avança para o projecto seduzido pelo convite, convicto de que a experiência adquirida pode ajudar o Vitória e ciente de que a equipa principal de futebol jogará sempre para ganhar.





























O candidato da lista B às eleições do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, salientou que o futebol do emblema da I Liga portuguesa vai ser valorizado pelo "conhecimento" de Carlos Freitas, homem que escolheu para diretor-geral.Concorrente às eleições de sábado, tal como António Miguel Cardoso (lista A) e Daniel Rodrigues (lista C), o líder do movimento "Todos Vitória" adiantou que o antigo diretor desportivo de Sporting, Braga e Fiorentina (Itália) vai ajudar os vimaranenses a desenvolverem a "estrutura" para o futebol e a alargarem a rede de prospeção de jogadores."O facto de o Carlos Freitas ser uma pessoa com projeção internacional, experiência e contactos valoriza o nosso posicionamento e pode ajudar o Vitória na prossecução dos seus objetivos. É um homem com um profundo conhecimento do mercado e dos jogadores", disse.