Carlos Pinho reeleito presidente do Arouca por unanimidade
Carlos Pinho foi hoje reeleito presidente do Arouca, por unanimidade, e parte agora para o nono mandato à frente do emblema da I Liga portuguesa de futebol.
"Fico contente em ver que os sócios reconhecem aquilo que estamos a fazer. Estamos num bom caminho. Com o espírito de todos, temos muita força para levar este difícil trabalho por mais quatro anos muito felizes", disse o presidente do Arouca.
Carlos Pinho, que lidera o clube há 20 anos, era o único candidato no ato eleitoral, que venceu com 342 votos a favor, zero nulos e zero em branco.
Com Vasco Seabra no leme, os 'lobos' ocupam atualmente o 10.º lugar da I Liga, com 26 pontos.
